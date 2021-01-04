Çiğdem İsminin Anlamı Nedir? Çiğdem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan ve aynı zamanda nadide bir çiçek olarak da ön plana çıkacak Çiğdem, halk arasında yaygın olarak kelime bazında da kullanılmaktadır. Ancak özellikle isim açısından kız çocukları için değerlendirilecek en hoş isimler içerisinde geliyor.



Çiğdem Ne Demek?



Çiğdem, ‘Zambakgillerden olan ve çeşitli renklerde çiçek açan, kır bitkisi ve mahmur çiçeği,’ olarak bilinmektedir. Özellikle rengarenk görüntüsü ile beraber gözü oldukça hoş gelen çiçekler arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı böylesi güzel çiçek aynı zamanda kız çocukları için isim olarak değerlendirilir. Amaca uygun olarak tek başına veya başka bir isim ile de bir araya getirmek suretiyle kullanılabilir.



Çiğdem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilenler içerisinde Çiğdem isminin Kur'an'da geçip geçmediği öne çıkıyor. Çiğdem Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Özellikle doğanın harika yapısını en iyi şekilde yansıtan bir çiçek olarak ön plana çıkan Çiğdem, bunu aynı zamanda kız çocuklarına da yansıtmaktadır. O yüzden minik yavrumuza bir isim arayışınız devam ediyorsa, Çiğdem isminin anlamı üzerinden bu güzel adı değerlendirebilirsiniz. Son dönemlerin oldukça popüler isimleri arasında da yer aldığını söylemek mümkün.