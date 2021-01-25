Çikolata Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çıkolata Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Çikolata kelimesi aldığı yapım ve çekim ekleriyle bitişik yazılır. Örneğin: Çikolatalı - Çikolatalar. Buna karşın başka bir kelimeyle kullanıldığında ayrı yazılması gerekir: Örneğin: Sıcakçikolata (Yanlış) - Sıcak Çikolata (Doğru)



TDK'ya Göre Çikolata Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Çıkolata - Yanlış (I yerine İ harfi getirilmeli)



Hatalı telaffuz edilmesinden dolayı çikolata kelimesinde yazım yanlışı yapılmaktadır. Örnekler:



Çikelata - Yanlış

Çikoleta - Yanlış



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çikolata



Çikolata ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Fazla çikolata yemek kilo almana neden olabilir. - Doğru

2- Ben kahve değil sıcak çıkolata içmek istiyorum. - Yanlış

3- Bu çikelataların hepsini sen mi yiyeceksin? - Yanlış

4- Kahvenin yanına çikoleta ister misin? - Yanlış