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    25.01.2021 - 15:22 |

    Çikolata Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çıkolata Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Çikolata, kakao ve şekerden üretilen bir yiyecek türüdür. İtalyanca ''ciocccolata'' kelimesinden türetilen çikolata neredeyse tüm Batı dillerinde aynı şekilde telaffuz edilir. Kelimenin sıklıkla hatalı yazılması, yanlış bir şekilde telaffuz edilmesine neden oluyor. TDK'ya göre çikolata nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Çikolata Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çıkolata Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Çikolata kelimesi aldığı yapım ve çekim ekleriyle bitişik yazılır. Örneğin: Çikolatalı - Çikolatalar. Buna karşın başka bir kelimeyle kullanıldığında ayrı yazılması gerekir: Örneğin: Sıcakçikolata (Yanlış) - Sıcak Çikolata (Doğru)

    TDK'ya Göre Çikolata Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Çıkolata - Yanlış (I yerine İ harfi getirilmeli)

    Hatalı telaffuz edilmesinden dolayı çikolata kelimesinde yazım yanlışı yapılmaktadır. Örnekler:

    Çikelata - Yanlış
    Çikoleta - Yanlış

    TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çikolata

    Çikolata ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Fazla çikolata yemek kilo almana neden olabilir. - Doğru
    2- Ben kahve değil sıcak çıkolata içmek istiyorum. - Yanlış
    3- Bu çikelataların hepsini sen mi yiyeceksin? - Yanlış
    4- Kahvenin yanına çikoleta ister misin? - Yanlış

     

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