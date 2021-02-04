Cimer Nedir, Ne İçin Kullanılır? Cimer Üzerinden Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının herhangi bir şikayeti karşısında, başvuracakları yer olarak CİMER ön plana çıkıyor. Özellikle halk ile devlet arasında bir iletişim kurmak ve bu iletişim üzerinden insanların şikayetleri değerlendirmek amaçlı, bu sistem büyük bir öneme sahip hale geldi.



CİMER Nedir?



Pek çok kişi cimer nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşların talep ve ihbar ile beraber şikayetlerini direkt olarak Cumhurbaşkanlığı'na iletebilmesi için hazırlanmış olan sisteme CİMER denmektedir. Aynı zamanda bunu bir web servisi olarak da dile getirmek mümkün. Bu sayede etkin şekilde iletişim sağlanarak insanlar herhangi bir şikayeti ya da istekleri olduğu vakit, birebir olarak cumhurbaşkanlığına ulaşma imkanı elde ediyor.



CİMER Ne İçin Kullanılır?



CİMER pek çok farklı amaç altında kullanılan bir web sitesidir. Devlet tarafından hazırlanmış kurumsal bir web sitesi olması ile beraber, doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir web adresi olarak öne çıkar. Bu bağlamda insanların şikayetlerini, ihbar ve taleplerinin değerlendirilmesi için destek sağlar. Böylece vatandaşların demokratik katılım yolu ile beraber, idare üzerinden kamuoyu denetimi gerçekleştirmek amacıyla etkin bir potansiyel oluşturur.



Aynı zamanda bu sistem vatandaşlardan girecek olan geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve ölçülmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Böylece görüş ve öneriler üzerinden oluşturmuş sistem çatısı altında, vatandaşların ne istedikleri ve nelere meyilli oldukları konusunda bilgiler elde edilir.



CİMER Üzerinden Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır?



En çok merak edilen konular içerisinde şüphesiz CİMER üzerinden şikayet başvurusu nasıl yapılacak olmasıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek aslına bakılırsa öğrendikten sonra oldukça kolaydır.



- Bu konuda Öncelikle www.cimer.gov.tr sitesine giriş yapmak gerekiyor.

- Bu bağlamda mutlaka T.C. kimlik numarası, İsim soy isim ile beraber adres bilgileri doğru şekilde girilmelidir.

- Aynı zamanda telefon ya da mektuplaşma üzerinden de başvurma işlemi gerçekleştirilebilir.



Bu şekilde kolayca ve kısa süre içerisinde şikayet ile beraber, öneri ya da ihbar ve talep işlemi gerçekleştirmek mümkün. Böylece rahatsız olunan bir durum karşısında doğrudan Cumhurbaşkanlığı nezdinde iletişim sağlama imkanı elde edilmektedir. Günümüzde bu sistem kurulduğu andan itibaren web sitesi üzerinden pek çok kişi yoğun şekilde irtibat kurmaya çalışıyor.