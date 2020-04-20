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    HaberlerEğitim Haberleri Cimri zıt anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
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    20.04.2020 - 18:48 |

    Cimri zıt anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Genel anlamı ile elini cebine götürmeyen insanlar olarak halk arasında cimri kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin aynı zamanda farklı yerlerde değerlendirilecek bir eş anlamlı sözcüğü bulunuyor. Cimri zıt anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler...

    Cimri zıt anlamlısı nedir? Cimri kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Parası olduğu halde harcamayan ve pek çok sıkıntı çekerek sürekli para biriktiren kişilere cimri denir. Özellikle para harcamaya eli varmayan insanlar adına bu kelime öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre; cimri kelimesine karşılık olarak eş anlamlı, ‘pinti’ sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

    Cimri Zıt Anlamlısı Nedir?

    Ne olursa olsun herhangi bir durum karşısında bir türlü para harcamayan kişiler cimri ifadesini alır. Bu insanlar ne kadar zengin olursa olsun en ucuz bir şey için bile elini cebine atmaz. Tam tersi gönlü bol olan ve çekinmeden maddi manevi insanlara yardım eden kişilere ise TDK'ya göre zıt anlamlısı olarak, cömert kelimesi kullanılmaktadır.

    Cimri Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Cimri kelimesi ile beraber pinti sözcüğü aynı anlam üzerinden ifade edilmektedir. En sevdikleri için dahi para harcamayan kişiler olarak da cimri ya da pinti kelimesi kullanılabilmektedir:

    ‘’O çok cimri biri.’’

    ‘’Kimse pinti olma konusunda onunla yarışamaz.’’

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