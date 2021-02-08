Cip Ne Demek? Havalimanlarında Bulunan Cip'in Açılımı Ve Türkçesi Nedir?

CIP hava alanlarında müşterilere sağlanan özel bir hizmettir. Bu hizmet ek bir ücrete tabidir. Bunun yanı sıra iş adamları gibi özel meslek sahiplerine de sunulmaktadır. CIP hizmeti için hava alanları özel salonlar açmaktadır. Tabi ki de bu hizmete kimin dahil edileceği hava alanı şirketleri tarafından belirlenmektedir.



CIP Ne Demek?



CIP hizmetleri şirketten şirkete değişse de genelde çok geniştir. Bazı hizmetler şu şekildedir.

● Rahat oturma yerleri

● Çeşit bakımından zengin ve lezzetli ikramlıklar

● Sıcak- soğuk içecek ikramı

● Televizyon

● Ücretsiz Wi-Fi

Havalimanlarında Bulunan CIP'nin Açılımı ve Türkçesi Nedir?



CIP açılımı bakımından Commercial Important Person olarak belirlenmiştir. Bu açılımın Türkçeye çevrilmesi ile ticari önemli kişi olarak çevrilir. Bu bakımdan bu sınıfa dahil olanlar CIP hizmeti alırlar.