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    HaberlerEğitim Haberleri Çirkef Ne Demek? Tdk'da Çirkefçe, Çirkef Atmak Ve Çirkefleşme Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    02.05.2020 - 21:01 |

    Çirkef Ne Demek? Tdk'da Çirkefçe, Çirkef Atmak Ve Çirkefleşme Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Çirkef sözcüğü aslında suyun bir halini simgelese de günümüzde insanlar için kötü anlamda kullanılan bir sıfattır. Bu sebeple de; çirkef, çirkefçe, çirkef atmak ve çirkefleşmek terimlerinin anlamları oldukça merak edilmektedir. Peki, TDK’ya göre bu kelimelerin manaları nelerdir. Haydi, hep birlikte öğrenelim.

    Çirkef Ne Demek? Tdk'da Çirkefçe, Çirkef Atmak Ve Çirkefleşme Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Çirkef kelimesi toplumda ağırlıklı olarak mecaz anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamıyla daha çok bir aşağılama sözcüğü olarak işlev görmektedir.

    Çirkef Nedir?

    Çirkef, kelime anlamıyla “pis ve bulanmış su” manası taşımaktadır. Ancak günümüzde bu kelimenin yaygın bir şekilde mecaz anlamıyla kullanıldığına rastlanmaktadır. Bu bağlamda, çirkefin ikinci anlamı “iğrenç ve bulaşıcı kimse ya da şey” olarak geçmektedir. Çirkef bu anlamı ile cümlede sıfat görevi üstlenmektedir.

    TDK’ya Göre Çirkefçe Ne Demek?

    Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde çirkefçe terimi için sıfat ve zarf olmak üzere iki ayrı tanımlamaya yer verilmektedir. Bu bağlamda terimin anlamları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
    - Çirkefe uygun.
    - Çirkefe yakışır bir şekilde.

    Çirkef Atmak

    Çirkef atmak, sık sık kullanılan bir kalıptır. Burada yer alan çirkef teriminin ise hem gerçek hem de mecaz anlamıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu bağlamda, çirkef atmak birine iftira atmak manasına gelen bir söz grubudur.

    Çirkefleşmek

    Çirkefleşmek, Farsça dil köküne sahip olan çirkef kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Bu kelime ile “çirkef durumuna gelmek” ifade edilmektedir. Çirkefleşmek için bazı kaynaklarda ifritleşmek açıklamasına yer verildiği de görülmektedir. Aşağıda çirkefleşmek kelimesinin kullanıldığı örnek bir cümle verilmiştir.
    - “Bu mahallede çok kavga yaşandı ama senin kadar çirkefleşene hiç rastlamadık.”

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