Co2 Nedir, Neyin Simgesidir? Co2 Karbondioksit Ne İşe Yarar Ve Zararları Nelerdir?

CO2 karbondioksitin kısaltılmış haline denir. Bu bileşke çevre de gaz halin de bulunur. Solunum sonucu insanların nefeslerinden bıraktıkları da bir çeşit CO2 dir. Bitkilerin oksijen üretmek için fotosentez yaparken kullandıkları da bu gazdır. Yani karbondioksit gazını oksijene çevirmektedirler.



CO2 Nedir, Neyin Simgesidir?



Karbondioksit gazının simgesi olarak karşımıza çıkan CO2, bir çeşit gazdır. Bir karbonun ve iki oksijenin atomunun birleşmesiyle oluşan moleküle sahip bir bileşiktir. Gaz halinde olup, rengi ve kokusu bulunmamaktadır. CO2 hem simgesi hem de bilimsel olarak formülüdür. Havadan daha ağırdır. Bu gaz besin maddelerinin metabolize edilmesi sonucu oluşmaktadır.



CO2 Karbondioksit Ne İşe Yarar ve Zararları Nelerdir?



Laboratuvar ortamında da üretmesi mümkün olan bu gaz, kömürden hava geçirilerek de elde edilir. Bu gaz vücudumuzda da bulunmaktadır. Yeteri kadar olması gerekmektedir. Çünkü vücutta arttığına asidoza, azaldığında ise alkolaza meydan verir. Atardamarlarda ki CO2 nin artması bir şuur karışmasına neden olabilir. Başta bir ağrıya sebep olur. Bazı kaslar da seğirmeler görülür. Vücur oryantasyonunu olumsuz etkiler.



Yaralarına da değinmek gerekirse başta sanayi olmak üzere gıda ve tıp sektörlerinde de kullanılmaktadır. Tıpta bakteri ile mikrop üremesini durdurmak için kullanılmaktadır. Tarım ve üretim de sera alanların da kullanılmaktadır. Endüstri de metal alan ve yüzeylerin temizlenmesinde ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bir çeşit yangın söndürme elemanı olarak yangın tüplerinin vazgeçilmezidir.