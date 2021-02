Çocuk Hakları Nedir? Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Ve Amacı Nedir?

Çocuk hakları; çocuğun yaşı, dini, dili, ırkı, maddi durumu ya da doğum yeri fark etmeden verilen haklardır. Ayrıca dünyanın her yerinde, her çocuk aynı haklara sahiptir.



Çocuk Hakları Sözleşmesi



Çocuklara verilen haklar, Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında, uluslararası kanunlarla korunmaktadır. Bu sözleşmede yer alan maddeler, her çocuğa adil, eşit ve onurlu şekilde davranılması gerektiğine odaklanır. Kanunlarda hiçbir çocuk için ayrım yapılmaz ve her zaman çocukların yararınadır.



Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde on sekiz yaşını doldurmamış her birey çocuktur. Savunmasız olarak nitelendirilen tüm çocukların özel koruma ve destek hakkı bulunmaktadır. Çocuklar; özgürlük, eşitlik, dayanışma, barış, onur ve anlayış ortamında büyümelidir. Devlet ve aile bu hakları çocuklara sağlamakla yükümlüdür. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak çocuk hakları nedir?



Çocuklara Verilen Haklar



Her çocuk bir bireydir ve yaşamak onların en temel hakkıdır. Devlet çocukların her tür hakkını korumakla yükümlüdür. Devlet tarafından verilen isim ve vatandaşlık hakları zorla değiştirilemez ve çocuğun elinden alınamaz.



Her çocuğun ailesi ile yaşama hakkı vardır. Fakat aile gerekli yükümlülükleri yerine getirip çocuğa bakamıyorsa, devlet bu duruma müdahale eder ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için ailenin elinden alma hakkına sahiptir. Bu durumda çocuğunda fikrine değer verilir.



Her çocuk; duygularını, düşüncelerini, görüşlerini, fikirlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. Kendisini ilgilendiren her konuda seçim yapma özgürlüğü vardır. Herkesin çocukları dinleme ve onlara saygı gösterme sorumluluğu olmalıdır.



Çocuklar, arkadaşlarıyla barış içerisinde toplanabilir, dernek kurabilir ve üye olabilir. Hiç kimse çocukların onurunu kıracak, küçük düşürecek bir davranış sergileyemez. Çocukların özel hayatına karışamaz. Çocukların özgürlük hakları yasalarla korunmaktadır.



Devlet, kitle iletişim araçlarının çocuklarının gelişimine katkı sağladığını kabul eder. Çocuğun bu tip araçlara erişimini sağlamakla yükümlüdür. Diğer yandan bu araçların verebileceği zararlardan çocuğu korumak zorundadır. Çocuğun yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan ebeveynler tüm sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmek zorundadır.



Aileleri dahil olmak üzere, hiç kimse çocuklara zarar veremez ve sorumluluklarını bu yönde kullanamaz. Çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır. Hiç kimse çocuklara zarar veremez!



Her çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma, hastalıklardan korunma, toplumun güvencesi altında beslenme, temizlenme, barınma hakkı vardır. Çocuk haklarına uygun şekilde çocuk yuvaları, kreşler, yurtlar, okullar ve hastaneler kurulur. Bunlar düzenli olarak kontrol edilir.



Her çocuğun etiğim ve kendini geliştirme hakkı bulunmaktadır. Daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için ilköğretim parasızdır ve hiçbir ayrım yapılmadan tüm çocuklara bu hak verilmek zorundadır. Diğer yandan çocuklara verilen eğitim hoşgörülü olmalıdır. Çocuğa gereken özen gösterilmelidir.



Çocuklar her türlü zararlı maddeye, davranışa karşı korunmalıdır. Bu tip davranışları sergileyen kişiler yüksek cezalara çarptırılır. Ayrıca çocuklara hem bedensel hem de ruhsal yönden zarar verecek yaklaşımlara asla izin verilmez. Bir kimse bu tip davranışlar sergilediği takdirde, ailesinden biri dahi olsa yüksek cezalara çarptırılır.