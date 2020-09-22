Çocuklar heyecanlı veliler temkinli

Veliler sınıflara alınmazken öğrenciler, ateşleri ölçülerek ve elleri dezenfekte edilerek ders başı yaptı. Yüz yüze eğitimin ilk gününde İstanbul Şişli’de bulunan Mecidiye Şehit Fahrettin Yavuz İlkokulu’nda velilerin ve öğrencilerin heyecanına ortak olduk. Velilerin isteğine bırakılan yüz yüze eğitime bu okulda ilgi azdı. Renkli maskeleri ve kendi dezenfektanlarıyla okula gelen öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, bazı velilerin ise önlemler konusunda temkinli olduğu görüldü. Veli ve öğrencilerin görüşleri şöyle:

Özgür Deniz Balcı (Öğrenci): Anasınıfına başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Maske takıyorum, elimi sık sık yıkıyorum. Kurallara uyuyorum.

Berkay Tunçlu (Öğrenci): Okula başladığım için heyecanlıyım. Annem bana kuralları anlattı. Önlemlere uyacağım, dikkatli davranacağım.

‘Eğitimsiz olmaz’

Zeynep Balcı (Veli): Çocuğum okulu çok seviyor. Kapandığı için de çok üzülmüştük. Eğitimsiz olmaz, sosyalleşme ihtiyacı var. Oğlum tüm önlemleri biliyor, öğrettik. Umarım öğretmenler de dikkatli davranır.

Şenol Tunçlu (Veli): Korona var ama eğitim de önemli. Çocuk bir şeyler öğrensin. Tüm tedbirleri öğrettik. Çantasına maske, kolonya, dezenfektan koyduk. Herkes önlemlere uyarsa bir sorun olmaz.

Emrah Yıldız (Veli): Bugün iki çocuğum da okula başladı. Gerekli önlemler alınmış. Sınıf ikiye bölünmüş. Normalde 20 kişilikti. Zaten az kişi okula gelmeyi tercih etmiş. Tüm önlemleri öğrettik.