Çocuklar, temassız oyunlar oynayacak

Kitaplar, 21 Eylül itibariyle tüm okullarda uygulanmak üzere ilkokul 1. sınıf öğretmenlerine ulaştırıldı. Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek şekilde hazırlanan oyunlar, öğrencilerin arasında yeterli sosyal mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde tasarlandı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Ankara Yenimahalle Çiğdemtepe’deki Şehit Aytaç Usta İlkokulu’nun bahçesinde temassız oyunların provasını yapan öğretmenlere eşlik etti. Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyunun her birinin çocuklarda “tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği” gibi çeşitli edimlerin gelişmesine yardımcı olacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bu kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Amacımız, çocukların yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarını sağlıklı ve mutlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık” dedi.