Çok Bilmiş Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çokbilmiş Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Çokbilmiş kelimesi iki kelimin bir araya gelerek oluşturduğu bir kelimedir. Bu yüzden yanlış yazılması da mümkün olan bir kelime türüdür. Bunun önüne geçmek için ise doğru kullanımı hakkında bilgi edinmek mantıklı bir adım olacaktır. Çok bilmiş TDK verilerine göre genellikle yanlış yazım şekli ile kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Fakat yanlış yazımlar çoğunlukla anlam bozukluğuna sebep olabiliyor.



Çokbilmiş Nasıl Yazılır?



Çokbilmiş kelimesinin doğru yazım şekli çokbilmiş şeklindedir. Yani bitişik yazılır. Çok bilmiş şeklindeki ayrı yazımı ise yanlış yazım olarak kabul ediliyor.



TDK'ya Göre Çokbilmiş Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Tdk verilerine göre çok bilmiş kelimesinin doğru yazımı çokbilmiş şeklindedir. Bitişik olarak yazılır ayrı yazımı yanlıştır.



Bu aralar herkeste çokbilmiş havası var.