Çok Zıt Anlamlısı Nedir? Çokun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Günlük hayatta konuşmalarımızda sıklıkla karşımıza çıkan çok kelimesi cümle içerisinde sıfat görevi görmektedir.



Çokun Zıt Anlamlı Olan Kelimeler



Çok kelimesi Türkçemizde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Cümle içerisinde sıfat görevi gören çok kelimesi bir nesnenin birden fazla olduğuna bir eşyanın veya bir şeyin çokluğundan bahsetmektedir. Bunun yanın sıra çok kelimesinin bir de zıt anlamı vardır. Çok kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimede az kelimesidir.



Az kelimesi cümle içerisindeki manası da bir nesnenin veya bir eşyanın sayıca az olduğunu ifade etmektedir. Şöyle ifade edecek olursak az kelimesi herhangi bir şey in miktar olarak yetersiz olduğunu ifade eder. Az kelimesini olumlu veya olumsuz ayıramayız. Çünkü bir şey in çok olması her zaman iyi bir şey değildir. Bir şeyin az oluşu da onun kötü olduğu anlamına gelmez.