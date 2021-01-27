Çokça Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çok Ça Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Çokça kelimesi anlam olarak olduğundan fazlaca anlamında kullanılan bir kelimedir. Çokça kelimesi çoğunlukla bitişik veya ayrı yazımı konusunda tereddüt oluşturan ve yazım yanlışına neden olan bir kelimedir.



Çokça Nasıl Yazılır?



Çokça kelimesi doğru yazım şekli olarak bitişik yazılır. Çokça şeklinde yazılmaktadır. Çokça kelimesi sözlü konuşmada harfler değiştirildiğinde çokça şeklinde de kullanımından ötürü yazım yanlışına neden olmaktadır.



TDK'ya Göre Çokça Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre çok ça kelimesinin doğru yazılışı çokça olarak kabul edilmektedir. Yazım yanlışı olarak ise ayrı yazımı çok ça şeklinde yanlış kabul edilmektedir. Miktar belirten bir kelime olduğu için çe ça eki almaktadır. Doğru kullanımı ise bitişik yazımı olmaktadır.