Çörek Otu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Çörekotu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Çörek otu, susam iriliğinde bir bitki tohumu olup, siyah renktedir. Genellikle yiyeceklere aroma, koku ve lezzet katması nedeniyle kullanılmaktadır.



Çörek otu Nasıl Yazılır?



Kelimelerde yapılan yazım hatalarından biri de ayrı yazılması gereken kelimelerin birleşik olarak yazılmasıdır. Çörek otu da bu nedenle sık sık karıştırılan kelimeler arasındadır. Kelime genellikle çörekotu olarak birleşik şekilde kullanılmakta fakat bu yazım şekli yanlış olmaktadır. Birçok kişinin çörek otu ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır konusunu merak etmektedir. Herkesçe merak edilen çörek otu nasıl yazılır sorusunun cevabı ise ayrı şekilde yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Çörekotu Kelimesinin Doğru Yazılışı



Kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiğini net olarak öğrenmek açısından TDK en doğru kaynaktır. TDK kaynaklarına göre çörek otu ayrı olarak yazılması gereken kelimeler arasında yer almaktadır.