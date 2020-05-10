Çorum Nerede, Hangi Bölgede? Çorum'un Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 20 kilometre yakınında bulunan Çorum, ülkenin önemli sayılan ova ve akarsuları sınırlarında saklamaktadır.



Çorum Nerede?



Toprak, sanayi ve makine ihracatıyla ekonomisini kazanan Çorum, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer almaktadır. Şehir; Amasya, Yozgat, Çankırı, Sinop, Samsun ve Kırıkkale ile komşu sınırına sahiptir.



Çorum Hangi Bölgede?



Çorum, toplamda 12.820 kilometrekarelik bir coğrafya üzerine kurulmuştur. Bu şehrin hangi coğrafi bölgede bulunduğu sorusuna ise Karadeniz Bölgesi olarak cevap verilmektedir.



Çorum’un Kaç İlçesi Var?



Çorum il merkezi başta olmak üzere toplam 14 ilçeye sahiptir. Bu ilçe isimleri ise; Sungurlu, Osmancık, İskilip, Alaca, Bayat, Kargı, Mecitözü, Ortaköy, Uğurludağ, Dodurga, Oğuzlar, Laçin ve Boğazkale şeklinde sıralanır.



Çorum İlçelerinin Ortalama Nüfusu Nedir?



Çorum ilçeleri arasında en yüksek nüfus, 297.224 kişi ile Merkez’de bulunmaktadır. Bunun dışında kalan ilçelerin yapılan son nüfus sayım verileri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Sungurlu: 48.158

- Osmancık: 42.954

- İskilip: 31.892

- Alaca: 31.121

- Bayat: 16.093

- Kargı: 15.455

- Mecitözü: 14.934

- Ortaköy: 7.069

- Uğurludağ: 6.416

- Dodurga: 5.931

- Oğuzlar: 5.252

- Laçin: 4.599

- Boğazkale: 3.766