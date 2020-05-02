Cüda Ne Demek? Tdk'da Cüda Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cüda kelimesi TDK ya göre, ‘Baba ocağı ya da yurt gibi sevilen yerlerden ayrılma durumu’ şeklinde ifade edilmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı öyle yerlerden uzak kalmış kişiler adına dile getirilir.



Cüda Ne Demek?



Cüda kelimesi İstiklal Marşı'nda geçmesi ile merak edilen bir sözcüktür. TDK üzerinden anlamı ise, ‘yurt ile beraber baba ocağı gibi gönülden sevilen yerlerden uzak kalma mecburiyeti’ ifadesi eşliğinde karşılık bulunmaktadır. Yaygın şekilde Türkiye'de pek fazla kullanılmasa bile edebi eserlerde ya da bazı yazılı kaynaklarda karşılaşılmaktadır.



TDK'da Cüda Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Cüda kelimesi ile beraber aynı zamanda türemiş olarak cüda etmek sözcüğü bulunmaktadır. TDK’da cüda etmek kelimesinin anlamı, ‘ayrılmak’ anlamı eşliğinde karşılık buluyor. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;



‘’Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda/ etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’’ M. A. Ersoy



İstiklal Marşı'nın bu kıtasında geçtiği gibi cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz. Aynı zamanda farklı yazılı kaynaklarda ya da Birçok yerde karşı karşıya kaldığınızda, bu anlamı üzerinden cümleyi daha iyi şekilde idrak etmek mümkündür. Ayrıca amaca uygun hem cüda hem de cüda etmek kelimelerini değerlendirebilirsiniz.