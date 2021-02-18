Cullah Ne Demek? Osmanlı'da Ne İle Uğraşanlara Cullah Denir?

Cullah, Farsça kökenli bir sözcük olup, Osmanlıcaya Farsçadan geçmiştir. Kelime anlamı ören ya da dokuyan demektir. Eskiden Türkler arasında çulha bazende çulfa olarak da teleffuz edilmiştir.

Cullah Ne Demek?

Kullanımı Türkler arasında çok eskilere dayanan Cullah kelimesi, Osmanlı'da dokuyan, ören anlamında kullanılmıştır. Daha çok pamuklu dokuma işlemi yapan dokumacı ustalar için kullanılmıştır. Kullanımı öyle yaygın olmuş ki, Osmanlı'da her şehir de Cullah bulmak mümkünmüş.

Osmanlı'da Ne ile Uğraşanlara Cullah Denir?

Osmanlı'da dokuma işi ile uğraşanlara Cullah denmektedir. Daha çok pamuklu dokuma yapan cullahlar diğer türlerde de örme ve dokuma işlemi yapmıştır. Osmanlı da bi zanaat kolu haline gelen cullahlık sanatı her şehir de aranan bir meslek haline gelmiştir. Özellikle de ticari faaliyetin yoğun olduğu bölgelerde yapılmıştır.