Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyetçilik herhangi bir kişi, zümre ya da sınıf fark etmeksizin egemenliğin belli bir topluma değil tüm halka ait olduğunu anlatmaktadır. Aynı zamanda kadın ve erkek ile ortak şekilde tüm insanların özgürlüğünü koruma altına alır. Ayrıca birçok farklı özelliği ile beraber toplum için büyük bir öneme sahiptir.



Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir?



Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu sisteme Cumhuriyet denmektedir. Anayasada belirlenen süreler doğrultusunda halkın seçtiği yönetim başa gelmek suretiyle görevini gerçekleştirdiği yapıdır. Bu doğrultuda Cumhuriyet felsefenin temel anlayışı ise milli egemenlik anlaşılır.



1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ile başlayan, kongrelerle devam eden ve tüm kararlar milli egemenlik esas alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu da durumu cumhuriyete taşımaktadır. O yüzden halkın kendi kendini yönetmesi olarak da dile getirilen bu sistem Cumhuriyetçilik olarak öne çıkıyor.



Cumhuriyetçilik Özellikleri Nelerdir?



Cumhuriyet yönetimi ile beraber Türk milleti pek çok önemli yarar sağlamıştır. Özellikle demokrasi ve milli egemenlik ile barış düşünceleri kök salmıştır. Bunları elde edebilmek için ise Cumhuriyetçiliğin birçok özelliğinden faydalanılır.



- Devletin rejim şeklidir.

- Demokratik bir yapıya sahiptir.

- Milli egemenliği esas alır.

- Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilmiştir ve eşittir.

- Hükümet ile millet arasında herhangi bir kopukluk bulunmaz.

- Anayasa değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddesidir.

- Mustafa Kemal Atatürk'ün her daim parti tartışmaları dışında tuttuğu bir ilkedir.



Bütün bu özellikleri ile beraber Türk milleti ve Türk toplumun zaman içerisinde Cumhuriyetçilik çok daha güçlü bir şekilde benimsemiştir.



Cumhuriyetçilik ile Gelen Devrimler Nelerdir?



Cumhuriyetin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve insanların özgürce yaşayabilmeleri için, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra birtakım devrimlerin yapılması gerekiyordu. Bu doğrultuda şu devrimler ön plana çıkmıştır;



- Saltanatın kaldırılması

- Halifeliğin kaldırılması



Cumhuriyetin önünde engel teşkil eden ve eşitliği yansıtmayan unsurların kaldırılması ile beraber, Cumhuriyetçilik daha etkin bir şekilde gücünü ortaya koydu. Bu devrimler bir mecburiyeti ve Cumhuriyetçilik ile çakışmaması için öncelikli olarak kaldırıldılar. Önce Saltanat kaldırılarak Cumhuriyet ilan edildi ve daha sonra zaman içerisinde halifelik kaldırıldı. Bu sayede Milli Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olurken, ayrıca diğer Atatürk ilkelerinin de yolu sonuna kadar açılmış oldu.