Cürüm Ne Demek? Tdk'ya Göre Cürüm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça “crm” kökünden “curm” şeklinde değişmiş cürüm kelimesi farklı anlamlar taşımaktadır. Arapça’ da suç anlamına gelmektedir. Kişilerin toplum kurallarına ve hukuk kurallarına ters düşecek davranışlarda bulunması durumudur. Ahlaki kuralları da kapsayan cürüm dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.



Cürüm Ne Demektir?



Cürüm, toplumun ya da kişinin var olma durumunu ve insanların çıkarlarını tehlikeye sokacak suçlar demektir. İnsanların çıkarlarının ile birlikte toplumun refahının sağlanması daha ön planda olmaktadır. Hukuki açıdan doğru olmayan şekilde bir davranış gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkan durumda cürüm olarak adlandırılmaktadır.



Cürüm bir ya da birden fazla kişiyi etkileyebilir. Ayrıca bir kurum veya kuruluşu da etkileyebilme gücüne sahip olmaktadır. Bundan dolayı hukuki açıdan önemlidir. Yasaklanmış ve yapılması doğru olarak kabul görmeyen hal ve hareketlerin gerçekleştirilmesi neticesinde sonuç olarak hata veya kusur oluşmaktadır. Bu kusur ve hata da cürüm olarak adlandırılır.



TDK’ ya Göre Cürüm Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre cürüm kelimesinin anlamı; suç, yanlışlık, kusur ve hata şeklinde verilmiştir.