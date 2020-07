Dans Türleri Nelerdir? Dans Çeşitleri, İsimleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgiler

Dünyanın birçok farklı ülkesinde bölgeye bağlı olarak değişik oyunlar bulunmaktadır. Bu oyunların büyük bir çoğunluğu dünya çapında dans türleri ve çeşitleri olarak kategoriye girmiş durumda. Her bir oyun stili ve ritimleri farklılık göstermektedir.



Dans Türleri Nelerdir?



Dünyanın değişik yerlerinden doğmuş olan ve günümüze kadar gelmiş pek çok farklı dans bulunmaktadır. Hareketli ya da duygusal, değişik el ve kol hareketleri üzerinden yapılan oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar türlerini ve içerisindeki özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.



Belli başlı mimiklerin ve hareketlerin tekrarıyla gelişim gösteren dans çeşitleri, günümüze kadar her toplumun kültürüne bağlı farklı türler sunulmuş durumda. Bu doğrultuda savaş amaçlı, tanrıya dua etme ya da karşı cinsi etkileme gibi birçok amaç doğrultusunda ortaya çıkan danslar zaman içerisinde profesyonel hale geldi.



Dans Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri Hakkında Bilgiler



Geçmişten günümüze kadar kültür ve topluma bağlı olarak ilerleyen dans çeşitleri, aynı zamanda döneme göre de ortaya çıkmıştır. Ancak her dansın mutlaka bir amacı vardır ve bu amaç oyun şekline yansımıştır. Dünyanın birçok değişik bölgesinde yer alan bu dansların farklı çeşitleri ve özellikleri ile tanımı bulunmaktadır.



Samba; Hafif ritimler üzerinden dizler bükülerek kalçaların sağlanması eşliğinde yapılan ve kökeni Brezilya’ya dayanan bir danstır.



Tango; Buenos Aires üzerinden Güney Amerika'ya Gökçe'den Avrupalıların; hırslarını, rüyalarını ve hayallerini yansıttığı dans olarak bilinmektedir.



Wals; Çiftlerin birbirine sıkı şekilde tutunarak belli bir noktada dönmek suretiyle yaptıkları dans olarak bilinir. Zaman içerisinde ise birçok farklı sanat dalına girerek saygınlık kazanmış bir dans olarak bilinir.



Rock and roll; 1950'li yılların başlarında ABD'de ortaya çıkan bir dans türüdür. Belli bir figür olmadan sallama ve yuvarlanma üzerinden oynanan, müziğin çılgın ritmini katılarak gerçekleşen bir dans türüdür.



Salsa; Aslında çeşitli baharatların karıştırılması ile hazırlanmış bir çeşni türüdür. Dans açısından ise serbest stil olarak bilinir. Doğaçlama figürler öne çıkar ve tekrarlama pek gerçekleşmez. Bu konuda ülkeye göre birçok farklı stili olduğunu söylemek mümkün.



Bu şekilde dünya çapında daha pek çok farklı dans türünün ve çeşidinin olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak bu dans çeşitleri dünya çapında ilgi gören ve kategori içerisinde yer alan, ortak şekilde değerlendirilen danslardır.