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    HaberlerEğitim Haberleri Darüşşafaka sınavı 28 Haziran’a alındı
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Darüşşafaka sınavı 28 Haziran’a alındı

    Darüşşafaka sınavı 28 Haziran’a alındı

    Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara, parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle bir ay ertelendi. Yıl başında açıklanan takvimde 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan sınav, 28 Haziran’da yapılacak. Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci, ortaokuldan üniversiteye ücretsiz, kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

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