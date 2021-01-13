Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs’ta yapılacak

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek.

Yol masrafı karşılanacak

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrencilerin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına Darüşşafaka destek verecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.