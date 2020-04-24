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    24.04.2020 - 18:10 |

    Defaten Ne Demek? Tdk'ya Göre Defaten Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Çok sık kullanılmayan defaten kelimesi anlam açısından merak uyandırmaktadır. Defaten kelimesi günümüzde çok sık kullanılmayan fakat çoğu kişi tarafından anlamı merak edilen kelimelerden birisidir. Peki Defaten ne demek? TDK'ya göre defaten kelimesinin sözlük anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Defaten Ne Demek? Tdk'ya Göre Defaten Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Defaten kelimesi birçok anlama gelebilmektedir. Fakat özellikle en çok kullanılan ve ilk anlamı ''tek sefer'' şeklindedir. Daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamı dışında başka anlamlarda da cümle içerisinde kullanılmaktadır.

    Defaten Nedir?

    Defaten kelimesi dilimize Arapça dilinden girmiştir. Çok fazla kullanılmasa da anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Defaten kelimesi ilk anlamı olan ''tek sefer'' cümle içerisinde günümüzde kullanılmaktadır. Bunun dışında cümle içerisinde ansızın anlamında da kullanılmaktadır. Defaten kelimesi cümle içinde örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

    - Sönük bakan gözler defaten parladı.

    TDK'ya Göre Defaten Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Günlük hayatta kullandığımız kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Defaten kelimesi ise Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ''ansızın'' olarak geçmektedir. Aynı zamanda bir çırpıda, tek seferde, bir kerede gibi ortam anlamlar üzerinden de değerlendirilebilir. Böylece bu anlamlar üzerinden TDK sözlüğüne göre defaten kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bu kelimeler cümle içerisinde örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

    - Sakin dururken defaten patladı.

    Burada defaten kelimesi ansızın, birden bire anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelimeler defaten kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu sebeple defaten kelimesi yerine ansızın kelimesi kullanılabilir.

     

     

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