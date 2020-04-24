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    24.04.2020 - 18:19 |

    Delalet Ne Demek? Tdk'ya Göre Delalet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Delalet kelimesi anlamı çoğu insanlar tarafından bilinmemektedir. Bu sebeple anlamı merak uyandırmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlükleri delalet kelimesinin anlamını açıklamıştır. Bu nedenle TDK'dan bu kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Delalet ne demek? TDK'ya göre delalet etmek kelimesinin anlamı nedir? Bu konuyu detayları ile paylaştık.

    Delalet Ne Demek? Tdk'ya Göre Delalet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Delalet kelimesi ne manaya geldiği sözlüklerde belirtilmiştir. TDK'ya göre delalet anlamı şu şekildedir.

    - Kılavuzluk, aracılık
    - Mecazen işaret anlamlarına gelebilir.

    Delalet Ne Demek?

    Delalet dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kelimenin kökeni Arapça'dır. Böylelikle dilimize Arapça'dan geçmiş bir sözcüktür. Delalet kelimesi anlamı itibariyle merak uyandıran bir kelimedir. Kılavuz, iz, işaret manasına gelmektedir. Delalet cümle içerisinde bir örnek aşağıda verilmiştir.

    - Arkadaşlarımdan birinin delaletiyle borçlarımı teker teker ödedim.

    Delalet kelimesi ile aynı anlam içeren birkaç kelime bulunmaktadır. Bunlar kılavuzluk, işaret, iz, aracılık kelimeleridir. Bu kelimeler delalet kelimesi ile aynı anlamı taşıdıkları için eş anlamlısıdır.

    TDK'ya Göre Delalet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Delalet etmek kelimesi Türk Dil Kurumuna göre yol göstermek ve anlatmak şeklinde açıklanmıştır. Delalet kelimesinde çoğu zaman yazım yanlışları yapılmaktadır. Yazım yanlışlarının doğru yazılışları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmektedir. Delalet kelimesi ile dalalet kelimesi karıştırılmaktadır. Delalet kelimesi anlamı iz, işaret, kılavuzluk iken dalalet kelimesinin anlamı ise sapkınlık ve doğru yoldan ayrılma anlamlarına gelmektedir. Böylece bir harf değişikliği ile iki kelime birbirinden anlamsız farklı anlamlara bürünmektedir.

     

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