Delalet Ne Demek? Tdk'ya Göre Delalet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Delalet kelimesi dilimizde kullanılan bir kelimedir. Fakat dilimize Arapçadan girmiştir. Delalet kelimesi anlamlarına bakıldığında kılavuzluk, aracılık, iz ve işaret anlamları ile karşılaşılmaktadır.



Delalet Ne Demek?



Günlük hayatta kullandığımız birçok kelime bulunmaktadır. Bulunan bu kelimelerin hepsinin anlamı bilinemeyebilir. Delalet kelimesi de anlamı bazı kişiler tarafından bilinmeyen kelimeler arasındadır. Delalet herhangi bir durum veya söz ile belirli bir anlam ve hüküm ile ifade eden kavramdır.



Delalet kelimesi klasik eserlerde ise bir şeyin anlaşılmasının başka bir şeyin daha anlaşılmasını gerektirmesi durumu şeklinde açıklanmaktadır. Böylece delalet kelimesi için iki farklı açıklama yapılmıştır. İlk açıklama herhangi bir durum veya hareketin var olduğu; ikinci açıklama ise onun gösterdiği, işaret ettiği anlam veya hükümdür.



TDK'ya Göre Delalet Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?



Delalet kelimesinden türemiş olan delalet etmek kelimesinin de anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre delalet etmek kelimesinin anlamı şu şekildedir:



Delalet Etmek: Yol göstermek, göstermek, anlatmak şeklinde 3 anlam barındırmaktadır.