Demek Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demekki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Demek ki genellikle cümlelerin ortasında kullanılır ve ''gerçekte, doğrusu'' anlamına gelir. Örneğin ''demek ki yalanmış'' dendiğinde öncesinde gerçek zannedilen bir şeyin esasında yalan olduğu ifade edilir.



TDK'ya Göre Demek Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Demek Ki



Bu kelimenin ''Demekki'' şeklinde yazılması yanlıştır. Çünkü bu kelimede ''ki'' edat olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır.



Demek Ki Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:



1- Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı demek ki dürüst biri değilmiş. (Doğru)

2- Beni bir kez olsun aramadı demek ki hiç özlememiş. (Doğru)

3- Hemen cevap yazdı demekki o da sana ilgi duyuyor. (Yanlış)