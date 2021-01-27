BİST1.536-0.27EURO8.950.24USD7.350.20ALTIN437.52-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Demek Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demekki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
    ABONE OL
    27.01.2021 - 02:59 |

    Demek Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demekki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Demek ki, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu sözcüğü doğru yazabilmek için ''ki''nin edat mı yoksa bağlaç görevinde mi kullanıldığını bilmek gerekir. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre her bağlaç ayrılır. Ki'nin edat olarak kullanıldığı kelimelerde ise birleşik yazılması gerekir. TDK'ya göre demek ki nasıl yazılır ve hangi anlamda kullanılır? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

    Demek Ki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demekki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?


    Demek ki genellikle cümlelerin ortasında kullanılır ve ''gerçekte, doğrusu'' anlamına gelir. Örneğin ''demek ki yalanmış'' dendiğinde öncesinde gerçek zannedilen bir şeyin esasında yalan olduğu ifade edilir.

    TDK'ya Göre Demek Ki Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Demek Ki

    Bu kelimenin ''Demekki'' şeklinde yazılması yanlıştır. Çünkü bu kelimede ''ki'' edat olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır.

    Demek Ki Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

    1- Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı demek ki dürüst biri değilmiş. (Doğru)
    2- Beni bir kez olsun aramadı demek ki hiç özlememiş. (Doğru)
    3- Hemen cevap yazdı demekki o da sana ilgi duyuyor. (Yanlış)

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon!

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    2022'ye kadar beklemek zorundalar!

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber