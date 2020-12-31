Demir İsminin Anlamı Nedir? Demir Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Demir ismi kökeni Türkçeden gelen ve günümüzde en çok bilinen adlar içerisinde geliyor. Özellikle her ne kadar kelime bazında çok fazla öne çıksa bile, isim olarak da erkek çocuklar için oldukça hoş bir etki yaratmaktadır. Özellikle kelime anlamının dışında isim anlamını öğrenerek bu güzel adı minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.



Demir Ne Demek?



Özellikle isim açısından bakıldığı zaman Demir, ‘Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavi ve esmer rengi benzeyen bir madde,’ biçiminde ifade edilir. Günümüzde birçok farklı alanda önemli bir potansiyel teşkil eden Demir, özellikle sağlam ve dayanıklı yapısı üzerinden öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı çocuğunun da böyle hayatta güçlü kalabilmesini umduğu için, birçok anne ve baba Demir ismini kullanıyor.



Demir İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olarak ön plana çıkan demir, Türkçe kökenli bir isimdir. Aynı zamanda Ebeveynler Demir isminin anlamı üzerinden araştırma gerçekleştirirken, Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Emir ismi Kur'an'da yer almaz. Özellikle güçlü ve sağlam yapısı ve anlamı üzerinden, erkek çocuklar için günümüzde yaygın olarak değerlendirilir.