27.01.2021 - 01:58 |
Demiryolu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demir Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan demir kelimesinin orijinal hali ''temür'' şeklindedir. Zamanla birçok kelime gibi bu sözcük de incelerek ''demir'' şeklinde telaffuz edilmeye ve yazılmaya başlanmıştır. Demir ve yol sözcüklerinden oluşan demir yolunun bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. TDK'ya göre demiryolu nasıl yazılır ve anlamı nedir? Merak eden okurlar için ayrıntılı olarak derledik.
Türkçede ''yol'' sözcüğüyle oluşturulmuş birçok birleşik kelime vardır. Hava yolu, çözüm yolu, karayolu, bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Demir Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Tren, tramvay ve metro gibi ulaşım araçlarının güzergahları doğrultusunda hareket ettiği yola demir yolu denir.
Demiryolu - Yanlış
Türkçede birleşik kelimelerin birçoğu bitişik yazılsa da bazı kelimeler için istisna söz konusudur. Demir yolu sözcüğü de diğer birleşik kelimelerden farklı olarak ayrı yazılır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Demir yolu
Örnek Cümleler:
1- Ülkemizde ilk demir yolu hattı 1860 yılında döşenmiştir. - Doğru
2- Türkiye'deki en eski demiryolu İzmir- Aydın arasında kuruldu. - Yanlış