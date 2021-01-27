Demiryolu Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Demir Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türkçede ''yol'' sözcüğüyle oluşturulmuş birçok birleşik kelime vardır. Hava yolu, çözüm yolu, karayolu, bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Demir Yolu Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Tren, tramvay ve metro gibi ulaşım araçlarının güzergahları doğrultusunda hareket ettiği yola demir yolu denir.



Demiryolu - Yanlış



Türkçede birleşik kelimelerin birçoğu bitişik yazılsa da bazı kelimeler için istisna söz konusudur. Demir yolu sözcüğü de diğer birleşik kelimelerden farklı olarak ayrı yazılır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Demir yolu



Örnek Cümleler:



1- Ülkemizde ilk demir yolu hattı 1860 yılında döşenmiştir. - Doğru

2- Türkiye'deki en eski demiryolu İzmir- Aydın arasında kuruldu. - Yanlış