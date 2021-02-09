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    HaberlerEğitim Haberleri Demo Ne Demek? Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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    09.02.2021 - 12:56 |

    Demo Ne Demek? Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    İnternet ve teknoloji ortamında artık her geçen gün yeni terimler ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bu terimler bazen kısaltma bazen de sadece internet üzerinde kullanılmaktadır. Demo terimi ise özellikle internet üzerinden oynanabilen ya da mobil oyunlarda karşımıza çıkar. Peki demo nedir? Nasıl kullanılır? Türkçe karşılığı nedir? Son yıllarda oldukça popüler olan bu terim hakkında tüm bilgileri derledik.

    Demo Ne Demek? Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Demo, aslında İngilizce bir sözcüğün kısaltmasıdır. Sadece oyunlarda değil farklı teknolojik alanlarda da bu terim sıkça karşımıza çıkar. Günümüzde ise kullanımı daha da artmıştır.

    Demo Ne Demek?

    Demo, aslında İngilizce bir terimdir olan demonstration kelimesinin kısaltılmış halidir. Tanıtım, gösterme, ön izleme gibi anlamlara gelir.

    Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Pc ya da mobil oyunlarda sık sık karşımıza çıkan demo, oyunu indirmeden önce tanıtımının yapılmasıdır. Deneme amaçlı kullanım olarak da açıklanabilir. Oyunlarda demolar genellikle belirli bir zaman dilimi ya da belirli bir sayıda bölümler olarak açılır. Demonun Türkçe anlamı ise tanıtımdır. Bu sayede oyuncu oyuna başlamadan önce demo ürünleri deneyebilir.

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