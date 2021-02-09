Demo Ne Demek? Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Demo, aslında İngilizce bir sözcüğün kısaltmasıdır. Sadece oyunlarda değil farklı teknolojik alanlarda da bu terim sıkça karşımıza çıkar. Günümüzde ise kullanımı daha da artmıştır.

Demo Ne Demek?

Demo, aslında İngilizce bir terimdir olan demonstration kelimesinin kısaltılmış halidir. Tanıtım, gösterme, ön izleme gibi anlamlara gelir.

Oyunlarda Sıklıkla Kullanılan Demo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Pc ya da mobil oyunlarda sık sık karşımıza çıkan demo, oyunu indirmeden önce tanıtımının yapılmasıdır. Deneme amaçlı kullanım olarak da açıklanabilir. Oyunlarda demolar genellikle belirli bir zaman dilimi ya da belirli bir sayıda bölümler olarak açılır. Demonun Türkçe anlamı ise tanıtımdır. Bu sayede oyuncu oyuna başlamadan önce demo ürünleri deneyebilir.