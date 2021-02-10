Denetimli Serbestlik Nedir, Koşulları Nelerdir? Kimler Denetimli Serbestlikten Faydalanabilir?

Denetimli serbestlik, kanunen hüküm giymiş kişilerin salıverilmesine az bir süre kala denetim şekilde serbest bırakılmasıdır.

Denetimli Serbestlik Nedir? Koşulları Nelerdir?

Denetim serbestliğin oluşma şartları herkesin merak ettiği bir konudur. Bu konu üzerinde yapılan araştırmalarla, bazı şartların sağlanması durumunda denetimli serbestliğin oluştuğu görülmüştür. Denetimli serbestlik hüküm giyen kişiler için uygulanan bir sistemdir. Denetimli serbestlik mahkumlara verilen bir denetimli olarak serbest kalma halidir. Denetimli serbestlikten faydalanmak için birçok şart bulunuyor.

Denetimli serbestlik, mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Hangi şartlarla denetimli serbestlik hakkı verildiği çok merak edilen ve araştırılan konuların başında geliyor. Denetimli serbestliğin şartları şu şekildedir

Hükümlünün açık ceza evinde olması

Hükümlünün iyi hal göstermesi

Koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az zaman kalması

Hükümlü veya avukat talebi

İnfaz hakimi kararı

Kimler Denetimli Serbestlikten Faydalanabilir?

Denetimli serbestlikten her hükümlü faydalanamıyor. Kanunen belirlenmiş şartların oluşması gerekiyor. Uygun görülmediği halde hükümlünün denetimli serbestlik alması olası bir durum olmuyor. Hükümlünün tüm şartları yerine getirmesi halinde denetimli serbestlikten faydalanabilir. Açık cezaevinde olan kişilerin ve 1 yıldan az cezası kalan kişiler denetimli bir şekilde serbest kalabiliyor.

Denetime tabi tutulan hükümlülerin, denetimli serbestlik kurallarına uyması gerekiyor. Herhangi bir ihlal durumunda, daha büyük yaptırımlar uygulanabiliyor. Tüm denetim serbestlik hakkı elinden alınarak, ceza artışı da olabiliyor. Denetim serbestlik dikkat edilmesi ve belirlenen kurallara göre hareket edilmesi gereken bir sistemdir.