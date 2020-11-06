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    06.11.2020 - 07:00 | | OZAN ÖMER KADÜKER

    Deprem tatbikatları yapılıyor mu?

    Okullarda, Afete Hazırlık Kulübü, her yarı yılda, en az 1 kez olmak üzere deprem ve yangın tatbikatı yapıyor. Peki, bu tatbikatlar, amacına ulaşıyor mu? Bu soruyu öğrencilere sorduk. İstanbul’da ilkokuldan liseye her kademede öğrenci, İzmir’deki depremden sonra tedirgin olduklarını belirttiler.

    Deprem tatbikatları yapılıyor mu?
    OZAN ÖMER KADÜKER

    Geçen yıl 26 Eylül’de, İstanbul’da 5,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremi de yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğu deprem anından ne yapacaklarını bilmiyor. Öğrencilerin görüşleri şöyle:

    Çok korkuyorlar

    Baran Selçuk (İlkokul): Depremden korkuyorum. Okulda bize bir şey göstermediler. Tatbikat da yapmadık. Deprem olursa sadece kaçmaya çalışırım. O anda neler yapılacağını öğrenmek isterdim.

    Hakan Okan (Ortaokul): Deprem olduğunda masanın altına girmeyi düşünüyorum. Geçen yıl da İstanbul’da deprem olduğunda masamın altına girmiştim.

    Yusuf Emre Dülek (Ortaokul): Geçen yıl tatbikat yapmıştık ama deprem anında ne yapacağıma dair çok bilgim yok. Şu anki okulum sağlam gibi gözüküyor.

    İsmail Çiftçi: (Lise): Depremden korkuyorum. Hayat üçgeni, deprem çantası gibi neler yapılacağına dair az çok bilgim var. Bir kısmını okulda öğrettiler. Geçen yıl deprem tatbikatı yapılmıştı.

    Nedim Peçen (Lise): İstanbul’da da büyük deprem beklendiği için tedirginim. Babam depreme dayanıklı ev arıyor. Ama okulumun güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok eski bir okul. Bizim okulda geçen yıl tatbikat yapılmadı ama öğretmenlerimiz depremler hakkında bilgi veriyor.

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