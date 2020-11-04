Deri Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Deri Mühendisi Mezunu Ne İş Yapar?

Deri Mühendisliği bölümü ülkemizde sadece tek bir üniversitede bulunmaktadır. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Deri Mühendisliği dünya genelinde fazla talep gören bir bölüm olmaktadır.



Deri Mühendisi Nedir?



Ülkemizde moda en önemli sektörlerden birisidir. Deri hayvansal bir hammaddedir. Deri Mühendisleri ise hayvansal bir hammadde olan deriyi işleyerek işlenmiş deri elde edebilme ve bu alandaki teknolojiyi geliştirme çabaları yapan kişidir. Özellikle Deri Mühendisleri modaya uygun ürünler geliştirmesi nedeniyle de merak edilen meslekler arasında bulunmaktadır.



Deri Mühendisi Ne İş Yapar?



Sektörde Deri Mühendisleri deri endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirmek ve Araştırma Geliştirme çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar sonucunda çıktı düzeyini arttırmak ve maliyetleri azaltmak Deri Mühendislerinin işleridir. Ayrıca Deri Mühendisleri deri endüstrilerine rehberlik ederek ürünlerin satışını yapar ve müşterilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verir.



Deri Mühendisi Nasıl Olunur?



Ülkemizde pek çok farklı meslek grupları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Deri Mühendisliğidir. Deri Mühendisliği mühendislik alanında bulunan 4 yıllık bir bölümdür. Bu nedenle Deri Mühendisi olmak isteyen kişiler üniversitelerin Deri Mühendisliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Fakat Deri Mühendisliği bölümü ülkemizde sadece Ege Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu bölüm 8 dönem boyunca alınan derslerden başarılı bir şekilde geçildiği taktirde mezun olunur. Böylece mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler Deri Mühendisliği bölümü Diploması alır.



Deri Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Kişiler meslek seçimlerinde o mesleğin görevleri ve sorumluluklarını iyi bilmelilerdir. Böylece kendilerine uygun meslekleri daha kolay bulabilirler. Deri Mühendisliğinin de sektörde bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şunlardır:



- Modaya uygun bir şekilde yeni ürün geliştirmek

- Sektör ile alakalı araştırma ve geliştirme işlerini birlikte yürütmek

- Deri alanında yeni teknik ve bilgileri araştırarak kullanmak

- Sektörde olan sorunlara çözüm üretmek

- Deri endüstrisine rehberlik etmek

- Deri üretim süreçlerinin organizasyonunu yapmak

- Ürünlerin kalite ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

- Müşterilerin taleplerine cevap vermek

- Üretilen ürünlerin satış işlemlerini gerçekleştirmek

- Deri üretiminde ortaya çıkan atıkları sucuk kılıf, tutkal ve jelatin gibi kullanılması mümkün alanlarda değerlendirmek