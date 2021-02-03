Dermapen Nedir, Ne İşe Yarar? Dermapen Uygulaması Nasıl Yapılır?



Dermapen, tarihi Çin'in eski dönemlerine kadar dayanan iğneli cilt tedavisi yöntemidir. Başta ABD olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde tercih edilen yöntem, ülkemizde de kullanılan cilt bakım yöntemleri arasında yer alıyor.



Dermapen Nedir?



Dermapen kısaca mikro iğne yöntemiyle cilt altına yapılan uygulamadır. Uygulamada, cildin yapısı tedavi edilir. Akne, su çiçeği, sivilce ve diğer cilt sorunları için uygulanmakta olup, kaliteli sonuçlar verir.



Dermapen Ne İşe Yarar?



Dermapen uygulaması, cildin daha fazla kollajen yapısına ulaşmasını sağlayan uygulamadır. Bu uygulama sonucunda ciltte pozitif anlamda pek çok sonuç görülebilir.

● Dermapen güneş lekelerinin tedavi edilmesinde kullanılabilir.

● Akne ve sivilcelerin giderilmesi için uygulanabilir.

● Yara izlerinin yok edilmesinde dermapen tedavisi uygulanabilir.

● Gözeneklerin sıkılaştırılması ve cildin kendinin yenilemesinde dermapen uygulaması kullanılabilir.

● Göz çevresinde oluşan morlukların giderilmesi ve göz torbalarının giderilmesi için dermapen uygulamasına başvurulabilir.

● Dermapen aynı zamanda saç kayıplarını telafi etmek için uygulanır.

● Ciltte oluşan yara izlerinin görünümlerinin azaltılması için uygulanabilir.

● Dekolte ve boyun kısmında oluşan sarkma ve sarkıklıklar için dermapen uygulamasına başvurulabilir.



Dermapen Uygulaması Nasıl Yapılır?



Dermapen uygulamasına başlamadan önce ilk olarak makyaj atıklarının giderilmesi için uygulanacak bölge iyice temizlenir. Sonrasında ise bölgeye hyaluronik asit, mezoterapi solüsyonu ve PRP uygulanmaya başlanır. Ciltteki kusurlu olan bölgeye birkaç mikro kanal açılır. Uygulama tamamen başlar. Uygulama ortalama 20 dakika sürer.



Dermapen Etkisi Ne Zaman Görülür?



Dermapen uygulamasının en önemli faydası, vücudun kendi bağışıklık yapısının kullanılıp, tekrar vücuda aktarılmasıdır. Dermapen uygulaması ortalama 3 hafta sonrasında görülmeye başlar. Ancak etkisini tamamen göstermek için geçmesi gereken süre 3 aydır. Dermapen uygulamasının en önemli artısı ise etkisinin kalıcı olmasıdır. Bir kez uygulandıktan sonra başka bir sefer uygulanmasına gerek bulunmuyor.



Dermapen Nerelere Uygulanır?



Dermapen uygulaması, cildin çeşitli yerlerine uygulanabiliyor.

● Kaç bölgesi,

● Alın bölgesi,

● Göz altındaki torbalara,

● Kaz ayağı bölümüne,

● Üst dudak çizgilerine,

● Yanak bölgesindeki akne ve diğer izlere,

● Boyun ve çevre bölgelerine,

● Çene bölgesindeki sarkıklıklara uygulanır.

Uygulama öncesinde kişi uzman doktorlara fiziki muayeneye gider. Nasıl bir yol izleneceği, kaç seans sonucun sorunun giderileceğine dair planlamalar yapılır. Uygulama bittikten sonra kişinin memnun olacağı sonuç görülebilir.