Dershane Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ders Hane Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Kelimelerin belirli yazım şekilleri bulunmaktadır. Bu yüzden cümle kurarken bu kelimeleri doğru şekilde yazmak çok önemlidir. Dershane TDK kurallarına göre bitişik yazılan bir kelimedir. Bu kelimenin ayrı şekilde yazılması mümkün değildir. Dershane kelimesini kullanmak istediğinizde mutlaka bitişik şekilde yazmalısınız.



Dershane kelimesi sıkça kullanılan ve bilindik bir kelimedir. Bu kelimeyi bitişik halde dershane şeklinde yazmalısınız. Dersane, ders hane, dersene ve derse hane gibi yazımları kesinlikle yanlıştır. Tek doğru yazılış şekli dershane olarak bilinmelidir.



Yanlış yazımı: Ders hane

Doğru yazımı: Dershane



Dershane İle Alakalı Örnek Cümle:



​​​​- Yeni dönem için ders haneye kayıt olmaya gittim. ( Yanlış kullanım )



- Yeni dönem için dershaneye kayıt olmaya gittim. ( Doğru kullanım )