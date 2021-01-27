Dershane Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Ders Hane Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türkçe içerisinde yer alan birçok kelime vardır. Bu kelimelerin yazımı mutlaka Türkçe'nin kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Kurallar yanlış bilindiği zaman ise kelimelerde yazım yanlışları olabilmektedir. Özellikle bitişik yazılan kelimeler zaman zaman yanlış şekillerde yazılabilmektedir. Sizler için Dershane nasıl yazılır? TDK'ya göre dershane kelimesinin doğru yazılışı nedir? Gibi merak edilenleri derledik
Kelimelerin belirli yazım şekilleri bulunmaktadır. Bu yüzden cümle kurarken bu kelimeleri doğru şekilde yazmak çok önemlidir. Dershane TDK kurallarına göre bitişik yazılan bir kelimedir. Bu kelimenin ayrı şekilde yazılması mümkün değildir. Dershane kelimesini kullanmak istediğinizde mutlaka bitişik şekilde yazmalısınız.
Dershane kelimesi sıkça kullanılan ve bilindik bir kelimedir. Bu kelimeyi bitişik halde dershane şeklinde yazmalısınız. Dersane, ders hane, dersene ve derse hane gibi yazımları kesinlikle yanlıştır. Tek doğru yazılış şekli dershane olarak bilinmelidir.
Yanlış yazımı: Ders hane
Doğru yazımı: Dershane
Dershane İle Alakalı Örnek Cümle:
- Yeni dönem için ders haneye kayıt olmaya gittim. ( Yanlış kullanım )
- Yeni dönem için dershaneye kayıt olmaya gittim. ( Doğru kullanım )