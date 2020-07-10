Destekleme kursları 20 Temmuz’da başlıyor
MEB, okullara gönderdiği yazıyla destekleme ve yetiştirme kurslarının 20 Temmuz’da açılacağını duyurdu.
Kurslar için ders verecek öğretmenler ile ders almak isteyen öğrenciler için başvuru tarihlerinin de yer aldığı duyuruya göre kurslar, 28 Ağustos’a kadar sürecek. Okullara gönderilen duyuru şöyle:
“Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ve 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.
Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimi;
- 07-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması,
- 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması,
- 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması,
- 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması,
- 28 Ağustos 2020 Cuma günü, kursların tamamlanması, şeklinde planlanmıştır.
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen takvime göre iş ve işlemlerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, duyurunun ivedilikle ilgililere yapılması, Covid-19 salgını ile ilgili verilen mücadele ve bu doğrultuda alınan önlem ve tedbirlere de titizlikle uyulması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”