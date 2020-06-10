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    10.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    DGS başvuruları başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı.

    DGS başvuruları başladı

    ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2020-DGS’nin 9 Ağustos’ta yapılacağı hatırlatıldı.

    Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu’nda yer alıyor.

    Survivor'da kim elendi, kim gitti? (9 Haziran)Survivor 2020'de bir eleme gecesi daha sona erdi ve adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Bu akşam ilk olarak İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takımı arasındaki mücadele son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu ve kazanan Mavi takım oldu. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Konseyde SMS birincisi olan isimler birer kişinin daha adını verdi ve elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı!
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