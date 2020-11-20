DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, ÖSYM’nin, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım’da yapılacak. E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite e-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden 21-25 Kasım saat 23.59’a kadar elektronik kayıt olabilecek. Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-Kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek, kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermeleri gerekiyor.