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    20.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.  ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 5-11 Kasım’da tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

     

    Adaylar, ÖSYM’nin, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek.

    Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım’da yapılacak. E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite e-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden 21-25 Kasım saat 23.59’a kadar elektronik kayıt olabilecek. Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-Kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek, kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermeleri gerekiyor.

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