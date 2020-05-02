Didar Ne Demek? Tdk'ya Göre Didar Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK’ya göre didar kelimesi, ‘yüz, çehre’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı eşliğinde gündelik yaşamda her ne kadar kullanılabilir bir durumda olsa dahi, pek fazla tercih edilmeyen bir sözcüktür.



Didar Ne Demek?



Didar kelimesi TDK açısından bakıldığında pek çok farklı anlama geliyor.



- Yüz ve çehre,

- Görüş,

- Görme gücü,

- Göz,



Aslında daha çok yüz ya da çehre olarak ele alınsa dahi bu anlamları üzerinden de cümle içerisinde kullanılabilmektedir.



TDK'ya Göre Didar Kelimesinin Anlamı Nedir?



Birbirinden değişik anlamları üzerinden didar kelimesi farklı anlamlara geliyor olsa bile TDK'ya göre diğer kelimesi, ‘yüz ve çehre’ anlamı eşliğinde karşılık bulunmaktadır. Ancak amaca uygun şekilde diğer ifadeleri üzerinden de kullanmak mümkün.



Didar Farsça kökenli bir kelimedir. Uzun bir zamandır Türkçede yer alan bu kelime eskiden çok daha fazla kullanılıyordu. Ancak hala okunan bazı edebi eserler ya da yazılı kaynaklarda karşılaşmak mümkün. Bütün anlamlarını öğrenmek sureti ile bir cümle içerisinde karşı karşıya kaldığını zaman, didar kelimesinin sunduğu anlamı daha kolay şekilde idrak edebilirsiniz. Aynı zamanda Farsçada Didar kelimesi bir isim olarak da ele alınmaktadır. İsteğe bağlı olarak hem isim şeklinde hem de kelime bazında değerlendirmek mümkün.