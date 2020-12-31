Didem İsminin Anlamı Nedir? Didem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Didem adının anlamı, bilinen 4 farklı şekilde tanımlanmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu'na göre Didem isminin anlamı sadece bir tanedir. Bu bir anlam içerisinde 3 farklı kullanım şekli vardır. ​​​​​​



Didem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



1. İkram, azamet, büyüklük, ağırlama

2. Göz, göz bebeğim

3. Eğik olmayan taş

4. TDK: Gözüm gibi sevdiğim, gözüm, sevgilim.

Didem isminin anlamı yukarıdaki gibidir.



​​​​Didem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Didem, kız bebeklere verilen bir addır. Kökeni ise Farsça ve Türkçe karışımıdır. Didem adı Kur'an'da geçmemektedir.



Didem İsminin Kullanım Sıklığı Nedir?



Didem ismi, ülkemizde en çok kullanılmakta olan 565. isimdir. Kız isimleri içerisinde ise en çok kullanılmakta olan 296. isimdir. Didem ismi koyulan bebeklerin sayısı son 1 yıl içerisinde toplamda 69 kişi de artış göstermiştir.



Didem ismine sahip olan kişiler duygularını çok yoğun yaşayan ve çok heyecanlı kişilerdir. Özellikle duygularını dışa vurmaktan çok hoşlanırlar. Bu nedenle müzik, beceri, icat ve sanat yetenekleri oldukça fazladır. En kötü yönleri ise, başkalarının etkisinde çok kalırlar, sahiplenici, hassas, tutucu ve bir yapıya sahiptirler.