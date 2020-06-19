Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümü’nün LGS’ye girecek öğrencilere yönelik tavsiyeleri şöyle:

Bugün ne yapmalı?

- Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi geçirin.

- Dinlenebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz etkinlikler yapmayı tercih edin.

- Arkadaşlarınızla çevrimiçi görüşmeler yapın.

- Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Uykuya dalmayı güçleştirebileceği ve uyku kalitenizi etkileyebileceği için yatmadan en az bir saat önce dijital detoks yapın.

Sınav günü

- Uyanma saatinizi sınav saatini göz önüne alarak belirleyin.

- Mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltıda konsantrasyonunuzu artıracak sağlıklı gıdalar tüketmeye özen gösterin.

- Kıyafet seçimine dikkat edin, rahat kıyafetler tercih edin.

- Sınavın olumlu geçeceğini hayal edin. Olumsuz düşüncelerden uzak durun.

- Sınavda heyecanlandığınızı fark ettiğinizde paniğe kapılmayın. Oturuşunuzu değiştirip 2-3 saniye derin nefes alın ve göğüs kafesinin, karnın hareketlerini hissederek 5-6 saniyede nefes verin.

- Soruları özenli bir şekilde okuyup sürenizi verimli kullanın. Sorularda tam olarak ne istendiğine odaklanın.

- Sınavın başında hangi testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.

- Zor veya kolay soru ayrımı yapmayın. Kolay sorularda da dikkat hatalarının yapılabildiğini unutmayın. Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissederseniz kısa molalar verin.