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    19.06.2020 - 07:00 | | OZAN ÖMER KADÜKER Milliyet

    Dijital detoks yapın

    Uzmanlar, sınava kısa süre kala öğrencilerin uyku kalitesini etkileyebileceği için yatmadan en az bir saat önce dijital detoks yapmaları önerisinde bulunuyorlar.

    Dijital detoks yapın
    OZAN ÖMER KADÜKER Milliyet

    Üsküdar SEV Ortaokulu Rehberlik Bölümü’nün LGS’ye girecek öğrencilere yönelik tavsiyeleri şöyle:

    Bugün ne yapmalı?

    - Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi geçirin.

    - Dinlenebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz etkinlikler yapmayı tercih edin.

    - Arkadaşlarınızla çevrimiçi görüşmeler yapın.

    - Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Uykuya dalmayı güçleştirebileceği ve uyku kalitenizi etkileyebileceği için yatmadan en az bir saat önce dijital detoks yapın.

    Sınav günü

    - Uyanma saatinizi sınav saatini göz önüne alarak belirleyin.

    - Mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltıda konsantrasyonunuzu artıracak sağlıklı gıdalar tüketmeye özen gösterin.

    - Kıyafet seçimine dikkat edin, rahat kıyafetler tercih edin.

    - Sınavın olumlu geçeceğini hayal edin. Olumsuz düşüncelerden uzak durun.

    - Sınavda heyecanlandığınızı fark ettiğinizde paniğe kapılmayın. Oturuşunuzu değiştirip 2-3 saniye derin nefes alın ve göğüs kafesinin, karnın hareketlerini hissederek 5-6 saniyede nefes verin.

    - Soruları özenli bir şekilde okuyup sürenizi verimli kullanın. Sorularda tam olarak ne istendiğine odaklanın.

    - Sınavın başında hangi testleri hangi sırayla çözeceğinizi belirleyin.

    - Zor veya kolay soru ayrımı yapmayın. Kolay sorularda da dikkat hatalarının yapılabildiğini unutmayın. Sınavda dikkatinizin dağıldığını hissederseniz kısa molalar verin.

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