Dikey Geçiş Nedir, Nasıl Yapılır? Kimler Dikey Geçiş Sınavına Girebilir?

Dikey geçiş, bir sınavla yapılan ve bazı şartları olan bir geçiş türüdür.



Dikey Geçiş Nedir? Nasıl Yapılır?



Dikey geçiş çoğu öğrenciyi ilgilendiren ve mutlaka detaylarının takip edilmesi gereken bir geçiş çeşididir. Dikey geçiş yapabilmek için birçok detay ve şart bulunuyor. Her öğrencinin dikey geçiş yapabilmesi mümkün değildir. Dikey geçiş şartlarına uygun olmak, bu geçişte yer alan en önemli durumlardan biridir. Dikey geçiş yapabilmek için, ön lisans mezunu olmak gerekiyor. Üniversitelerin iki yıllık bölümünden mezun olan kişiler dikey geçiş sınavına girmeye hak kazanıyor.



Kimler Dikey Geçiş Sınavına Girebilir?



Dikey geçiş sınavı için birçok şart bulunuyor. Bu şartların herhangi biri sağlanmaması durumunda bu sınava girmek mümkün değildir. Öğrenciler belirlenen şartları karşılaması durumunda sınava başvurarak, sınav tarihinde sınava girebilir. Bu sınav öğrenciler için hazırlanan sınavlardan en kolayıdır. 80 matematik ve 80 Türkçe sorusu bulunuyor.



Öğrenciler seçeceği bölümlere göre sayısal veya sözel olarak soruları yapabilir. Dikey geçişin şartları yerine getirildiği müddetçe herkes dikey geçiş sınavına başvurarak girebilir. Hazırlanan sorular, her sınava girecek öğrenci için aynı seviyededir. Dikey geçiş, sınavla yapılan ve ön lisans mezunu olan kişiler için geçerlidir. Lise mezunu olan kişiler dikey geçiş sınavına giremez. Dikey geçiş sınavına girebilmek için aranan şartlar şu şekildedir;

● 2 Yıllık üniversite mezunu olmak

● Açık öğretim ön lisans mezunu olmak

● Staj dışındaki tüm mezuniyet şartlarını yerine getirmek