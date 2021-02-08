Dilatasyon Nedir, Ne İşe Yarar? İnşaat Sektöründe Dilatasyon Nerelerde Uygulanır?



Özellikle birçok farklı çeşidi olması ile beraber, dilatasyon inşaat sektöründe oldukça geniş bir yelpazede kullanılıyor. O yüzden dilatasyon nedir sorusuna hitaben daha geniş bir anlam ön plana çıkıyor. Fakat yine de kısaca dilatasyonun ne olduğunu ifade etmek mümkün.



Dilatasyon Nedir?



Birbirine sınırı olan, aynı ya da farklı tipteki imalat ürünlerini birbirinden ayırabilmek için bırakılan boşluklara dilatasyon denir. Bu konuda birçok farklı örnek ele almak mümkün. Özellikle temel ile beraber bloklar ve döşeme işlemleri noktasında farklı imalat ürünlerin arasında bir boşluk bırakılır. Örneğin betonarme yapılarda birbiri arasında belirli bir nedenden dolayı boş bırakılabilir. Aynı zamanda seramik ile alçıpan arası geçiş gerçekleşirken yine bir boşluk bırakılır.



Dilatasyon Ne İşe Yarar?



Özellikle genleşmeden olacak olan hasarları ya da çatlakları önlemek amaçlı dilatasyon işlemi gerçekleştirilir. Böylece hem mimari açıdan güzel bir estetik görünüm yakalanır hem de birçok hava koşuluna karşı, değişik yapıların sağlıklı bir şekilde kullanılmasına olanak verilir. Değişik mimari bitiş teknikleri ele alınmak suretiyle, farklı yapılarda belirli boşluklar dilatasyon üzerinden bırakılır.



İnşaat Sektöründe Dilatasyon Nerelerde Uygulanır?



İnşaat sektörü açısından dilatasyon mutlaka birçok farklı yapıda değişik noktalarda kullanılır. Bunlar içerisinde temel ve döşemeler ile beraber aynı zamanda bloklarda yaygın olarak ele alınır. Tabii çatı sistemleri ve benzeri birçok farklı alanda da kullanılmaktadır. Böylece gerekli noktalarda aynı ya da farklı tipteki yapıların, sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için dilatasyon işlemi ele alınır.