Dilay İsminin Anlamı Nedir? Dilay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilay ismi kadınlar için kullanılan isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde bu isme sahip olan kadın sayısı 6675 olurken, son bir yıl içerisinde çocukları için bu ismi tercih edenlerin sayısı ise 107 olmaktadır.



Dilay İsminin Anamı Nedir?



Kökeni hem Farsçaya hem de Türkçeye dayanan bir isim olan Dilayın birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları içerisinde ilk sırayı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan anlamı anlamaktadır. Sözlüğe göre Dilayın anlamı gönlü aydınlatan kimse ve ay gibi güzel olan kimse olmaktadır. İsmin diğer anlamlarına baktığımızda ise karşımıza istenilen ve dilenen şey çıkmaktadır. İsmin bir diğer anlamı ise kolaylıkla duygulanan, duygulu kimse ve içlenen kimse olmaktadır.



Dilay İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Her ne kadar Dilay ismi içerisinde güzel manalar barındırsa da Kuran-ı Kerimde yer almamaktadır. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan isimler arasında da bulunmamaktadır. Bunun en büyük sebebi ise içerisinde bulunan güzel anlamlar olmaktadır. Bu sebeple kız çocuklarına verilebilecek isimlerden birisi olmaktadır.