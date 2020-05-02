Dimağ Ne Demek? Tdk'ya Göre Dimağ Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu dimağ kelimesi için anlam olarak, ‘Beyin, bilinç ve zihin’ sözcüklerini sunuyor. Bu sözcükler ile beraber cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir anlamı olduğunu da dile getirmek mümkün.



Dimağ Ne Demek?



Dimağ kelimesi TDK açısından ele alındığı zaman iki farklı şekilde ifade bulmaktadır.



- Beyin, zihin ve bilinç,

- nezle, grip ve bronşit



‘’Meclisin nerede toplanabileceği fikri dimağımızı işgal ediyordu.’’ Mustafa Kemal Atatürk



TDK'ya Göre Dimağ Kelimesinin Anlamı Nedir?



Özellikle farklı kaynaklarda ve eserlerde karşılaşılan dimağ kelimesi, eski zamanlarda kullanılan cümlelerde de karşılaşılmaktadır. Genel tanımı üzerinden beyin ve zihin ile bilinç olarak öne çıkan bu kelimeyi, amaca uygun yerde farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu kelime ile ilgili bir cümle gördüğünüz zaman, anlamı üzerinden daha iyi idrak etme şansını yakalamanız mümkün.



Dimağ kelimesi Türkçeye Arapça üzerinden yerleşmiş bir sözcüktür. Çok uzun yıllardan bu yana Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan bir kelime şeklinde öne çıkıyor. Ancak günümüzde dimağ kelimesi yerine, daha çok beyin ve zihin ile bilinç gibi sözcükler değerlendirilmektedir. Yine de bir tarih kitaplarında veya edebi eserlerde karşılaştığınız zaman bu anlamıyla devam edebilirsiniz.