Direkt Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Direk Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Fransızca kökenli bir sözcük olan direkt, aracı olmadan, doğrudan anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan direktif sözcüğü ise, üst makamdan gelen emir, aracısız verilen talimat demektir. Bu sözcüğün yazımı genellikle direk kelimesi ile karıştırılıyor. TDK'ya göre direkt nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle ayrıntılı olarak derledik.
Direkt kelimesi ile eş anlamlı kullanılan direkman ve direktman sözcükleri de yanlıştır. Bir şeyin doğrudan yapıldığını belirtmek için ''direkt olarak'' kalıbı kullanılır.
TDK'ya Göre Direkt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Direk - Yanlış
Direk, genellikle ahşap malzemelerden ve demirden yapılan sütun demektir. Direk ve direkt anlamca birbirinden farklı iki kelime olduğu için bu şekilde yazılması hatalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Direkt
''Olmak'' yardımcı fiiliyle birlikte kullanıldığında:
Direk Olarak - Yanlış
Direkt Olarak - Doğru
Örnek Cümleler:
1- Detayları bir kenara bırakıp direkt konuya girmek istiyorum. - Doğru
2- Hiç bir yere uğramadan direk buraya geldim. - Yanlış
3- Direk olarak sizi aradım. - Yanlış