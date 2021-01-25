Direkt Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Direk Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Direkt kelimesi ile eş anlamlı kullanılan direkman ve direktman sözcükleri de yanlıştır. Bir şeyin doğrudan yapıldığını belirtmek için ''direkt olarak'' kalıbı kullanılır.



TDK'ya Göre Direkt Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Direk - Yanlış



Direk, genellikle ahşap malzemelerden ve demirden yapılan sütun demektir. Direk ve direkt anlamca birbirinden farklı iki kelime olduğu için bu şekilde yazılması hatalıdır.



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Direkt



''Olmak'' yardımcı fiiliyle birlikte kullanıldığında:



Direk Olarak - Yanlış

Direkt Olarak - Doğru



Örnek Cümleler:



1- Detayları bir kenara bırakıp direkt konuya girmek istiyorum. - Doğru

2- Hiç bir yere uğramadan direk buraya geldim. - Yanlış

3- Direk olarak sizi aradım. - Yanlış