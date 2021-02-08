Diyafram Nedir, Ne İşe Yarar? Fotoğrafçılıkta Diyafram Ayarı Ne Demektir?

Diyafram Fransızca kökeninden gelen bir sözcüktür. Fransızcadan dilimize giren bu terimin iki ayrı anlamı bulunmaktadır. Birincisi karın ve göğüs arasında bulunan ve bu iki bölgeyi ayıran kasın oluşturduğu bölümdür. İkinci anlamı ise özellikle fotoğrafçılıkta olmak üzere optik cihazlarda ki net görünümü elde etmek için ışık demetini tutmak ve gerekli ışık çapını ayarlamak için kullanılan ayarlanabilir levhadır.



Diyafram Nedir?



Optik cihazlardaki ışık gurubunu ayarlamaya yarayan levha olarak verilen tanım diyafram nedir sorusuna verilecek en özet cevap olacaktır. Bu bağlamda bu terimin fotoğraf, film, tıbbi görüntüleme ve benzeri ışık disiplini gerekli olan alanlarda kullanıldığını söyleyebiliriz. Çekim alanın netliği ile alakalı bir durumdur.



Diyafram Ne İşe Yarar?



Alan derinliği ile alakalı olarak fotoğrafta netleme yapmak istenilen bölgenin ön ve arka taraflarında ki alanın miktarını belirlemeye yarar. Yani bu ayar azaltıldıkça alan derinliğinde netleşme olur. Diyafram açıklığındaki artış da derinliği azaltmaktadır. Bu kapsamda derinlik, netlik ya da fluluk ayarı olarak da açıklanabilir. Özetle diyafram bu ayarın alt ve üst değerinin yakalanmasını sağlar.



Fotoğrafçılıkta Diyafram Ayarı Ne Demektir?



Fotoğrafçılıkta derinliğin artması ya da azaltılması veya aynı alanın netlik ayarı için kullanılan terimdir. Burada objelerin netliği ya da fluluğu ön plana çıkar. Bir fotoğrafçı için ortaya çıkarmak istediği kompozisyonu aktarabilmesi için diyafram ayarını iyi yapması önem arz eder. Bu ayar resme tamamen etkide bulunur. Vurgulanmak istenen portre diyafram ayarı sayesinde yakalanır.