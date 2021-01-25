Diyalog Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Dialog Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Diyalog kelimesi, "Diyalog" şeklinde yazılması doğrudur.



Diyalog Nasıl Yazılır?



Diyalog kelimesi bazı insanlar tarafından yanlış yazılabiliyor. Ağızdan çıkan bu kelimenin farklı şekillerde anlaşıldığı görülmüştür. Bu kelime "dialog" veya "diyolog" olarak yazılabiliyor. Fakat bu yazımların ikisi de yanlıştır. "Diyalog" olarak yazılması doğru bir yazım şeklidir. Yazı yazılırken kelimelerin yanlış yazılması bazı durumlarda farklı anlamlar çıkarabilir. Türk Dil Kurumu sitesine giriş yapılarak tüm kelimelerin doğru şeklini görmek mümkündür.



TDK'ya Göre Dialog Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu, kelimelerin doğru şekilde yazılışlarını belirler. TDK'dan faydalanarak kelimelerin en doğru yazılış şekillerini görebiliriz. Diyalog kelimesi çok fazla yanlış olarak yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Bazı kişiler "Dialog" olarak yazıyor. Fakat "Diyalog" kelimesinin bu şekilde kullanılması Türk Dil Kurumu tarafından doğru kabul edilmiştir.