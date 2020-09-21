Diyarbakır Haritası: Diyarbakır İlçeleri Nelerdir? Diyarbakır İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Diyarbakır ülkemizin en kalabalık 12. şehridir. Güney Doğu Anadolu'nun orta kısmında yer alan Diyarbakır mimari açıdan oldukça merak edilen 9.000 yıllık bir geçmişe sahip illerden birisidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Diyarbakır'ın Kaç İlçesi Vardır?



Ülkemizin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır'ın toplamda 17 ilçesi bulunmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olan Diyarbakır'ın hem merkezinde hem de ilçelerinde pek çok gezilecek turistik yer bulunmaktadır.



Diyarbakır konum olarak doğu bölgesinde Batman ve Muş İllerine, batı bölgesinde Urfa, Adıyaman ve Malatya illeri, kuzey bölgesinde ise Bingöl ve Elazığ illeri bulunmaktadır.



Diyarbakır Nüfusu Ne Kadar?



Diyarbakır ülkemizde nüfus bakımından on ikinci sırada yer almaktadır. Oldukça kalabalık bir şehir olan Diyarbakır nüfusu ilçelere dağılmış durumdadır. Yıllara göre Diyarbakır nüfusu şu şekilde açıklanmıştır:



- 2015 yılında Diyarbakır nüfusu 1.654.196 olmaktadır.

- 2016 yılında Diyarbakır nüfusu 1.673.119 olarak belirlenmiştir.

- 2017 yılında ise Diyarbakır nüfusu 1.699.901 şeklinde belirlenmiştir.

- 2018 yılında il nüfusu 1.732.396 şeklinde belirlenmiştir.

- 2019 yılında ise Diyarbakır ilinin nüfusu her sene olduğu gibi artış göstererek 1.756.353 olduğu açıklanmıştır.



Diyarbakır nüfusunda en büyük ilçe 388.387 kişi ile Merkez bağlar Belediyesi olmaktadır. Bağlar belediyesini Kayapınar ve Yenişehir ilçeleri izlemektedir. Nüfus açısından en küçük ilçe ise Çüngüş ilçesidir.



Diyarbakır İlçeleri Nelerdir?



Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan kalabalık illerimizden birisidir. 17 ilçeye sahip olan Diyarbakır'ın nüfusu tüm ilçelere ve beldelere dağılmış durumdadır. En kalabalık ilçesi Merkez Bağlar İlçesidir. Diyarbakır Bağlar ilçesi, Kayapınar ilçesi, Yenişehir ilçesi, Ergani ilçesi, Bismil ilçesi, Sur ilçesi, Silvan ilçesi, Çınar ilçesi, Çermik ilçesi, Dicle ilçesi, Kulp ilçesi, Hani ilçesi, Lice ilçesi, Eğil ilçesi, Hazro ilçesi, Kocaköy ilçesi ve Çüngüş ilçesi olmak üzere toplamda 17 ilçeye sahip olan bir ilimizdir.