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Â Konunun temelini oluÅŸturan DNA ve genler kromozomun iÃ§inde yer alÄ±yor. Yani kÄ±sacasÄ± DNA, kromozomun iÃ§inde, genler de DNAâ€™nÄ±n iÃ§inde bulunuyorlar. Genler de nÃ¼kleotid adÄ± verilen molekÃ¼llerden oluÅŸuyor. Bu dersimizde bu yapÄ± taÅŸlarÄ±nÄ± iÅŸleyeceÄŸiz.

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Â DNA ve Genetik Kod

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Â Kromozom; SaÃ§, gÃ¶z, cinsiyet gibi kalÄ±tsal bilgilerin bir sonraki nesle aktarÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan yapÄ±lara kromozom deniliyor. HÃ¼cre Ã§ekirdeÄŸi iÃ§inde yer alÄ±rlar. Ã‡ekirdeÄŸi bulunmayan hÃ¼crelerde ise sitoplazma iÃ§erisine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette yer alÄ±yorlar.

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Â DNA (Deoksiribo NÃ¼kleik Asit); CanlÄ±larÄ±n kalÄ±tsal Ã¶zelliklerini nesilden nesle taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ipliksi yapÄ±daki molekÃ¼le deniliyor. Kromozomun iÃ§inde yer alÄ±r. HÃ¼credeki yÃ¶netici molekÃ¼l olup, en Ã¶nemli gÃ¶revi kalÄ±tsal bilgileri saklamak ve sonraki nesillere aktarmaktÄ±r.

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Â DNA Ã§ift zincirli sarmal bir yapÄ±ya sahip olup, zincirlerin biri anneden diÄŸeri de babadan yavruya aktarÄ±lÄ±r. Bu zincirler sarmal bir yapÄ± oluÅŸtururlar.

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Â Gen; DNA zincirindeki merdiven basamaÄŸÄ±nÄ± andÄ±ran ve kalÄ±tsal bilgilerin saklandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler genlerden oluÅŸuyor. Bu bÃ¶lgeler, kalÄ±tsal bilgileri taÅŸÄ±yorlar. SaÃ§, gÃ¶z, ten rengi ve kan grubu gibi kalÄ±tsal Ã¶zellikleri belirlerler.

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Â NÃ¼kleotid; Genleri oluÅŸturan en kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± birimlerine nÃ¼kleotid deniliyor. Bir fosfat, bir adet beÅŸ karbonlu deoksiriboz ÅŸekeri ve bir organik bazÄ±n birleÅŸmesinden oluÅŸuyorlar.

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Â NÃ¼kleotidler yan yana gelerek DNA zincirini oluÅŸtururlar. Adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C veya S) olmak Ã¼zere, dÃ¶rt farklÄ± Ã§eÅŸidi bulunuyor. DNAâ€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± zincirlerinde eÅŸleÅŸmeleri belirli bir kurala gÃ¶re yapÄ±lÄ±yor. Bir zincirdeki adenin nÃ¼kleotidi, daima karÅŸÄ± zincirdeki timin nÃ¼kleotidiyle; guanin nÃ¼kleotidiyse sitozin nÃ¼kleotidiyle eÅŸleÅŸiyor.

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Â DNA ve Genetik Kod Ã–rnek Sorular ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

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Â 1) AÅŸaÄŸÄ±dakilerden hangisinde mutasyon yoktur?

A) Down sendromu B) AltÄ±parmaklÄ±lÄ±k C) Van kedisinin gÃ¶zleri D) YaralarÄ±n iyileÅŸmesi

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Â Ã‡Ã¶zÃ¼m; Down sendromu, altÄ±parmaklÄ±k ve Van kedisinin gÃ¶zleri mutasyona uÄŸramÄ±ÅŸ hallerdir. YaralarÄ±n iyileÅŸmesi ise normal bir hÃ¼cre bÃ¶lÃ¼nmesi sonucu oluÅŸmuÅŸtur. Cevap D ÅŸÄ±kkÄ±dÄ±r.

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Â 2) CanlÄ±larda kalÄ±tÄ±m materyali DNA dÄ±r. Buna gÃ¶re aÅŸaÄŸÄ±da verilen yapÄ±lardan hangileri DNAâ€™da bulunur?

Fosfat grubu Â A) YalnÄ±z I Riboz ÅŸekeri B) I ve II

Â III. Timin organik bazÄ± Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â C) Ive IV

Sitozin organik bazÄ± D) I, III, IV

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Â Ã‡Ã¶zÃ¼m; DNA da Deoksiriboz ÅŸekeri, timin ve sitozin organik bazlarÄ± bulunuyor, Riboz ÅŸekeri RNA nÄ±n yapÄ±sÄ±nda bulunur. DoÄŸru cevap D ÅŸÄ±kkÄ±dÄ±r.

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