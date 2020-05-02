Dobra Ne Demek? (Tdk) Dobralık Ve Dobra Olmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman dobra kelimesine karşılık olarak, ‘İyi, güzel ya da anlaşılır ve açık sözlü’ anlamları çıkmaktadır. Daha çok açık sözlü üzerinden ele alınarak cümle içerisinde kullanılır.



Dobra Nedir?



Dobra kelimesi TDK üzerinden 2 farklı anlamı eşliğinde ele alınarak cümle içerisinde kullanılmaktadır.



- İyi ve güzel,

- Anlaşılır biçimde,

- Açık sözlü,



Halk arasında genelde açık sözlü ifadesi üzerinden buna yakın şekilde kullanıldığını dile getirmek mümkün.



‘’Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır.’’ E. Işınsu



Dobralık Ve Dobra Olmak Ne Demektir?



Dobra kelimesi ile beraber bu sözcük ile türemiş farklı kelimeler de bulunmaktadır.



Özellikle dobralık kelimesi TDK açısından ele alındığında, ‘Açık sözlük ya da iyilik ve güzellik’ şeklinde karşılık bulunmaktadır.



Aynı zamanda dobra olmak kelimesi de yine yaygın olarak Türkçede kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime grubu açısından TDK, ‘Açık sözlülük olmak, iyi ve güzel olmak’ ifadeler üzerinden değişik yerlerde ve amaca uygun kullanılabilir.



‘’Hayatı boyunca her daim dobra bir insan oldu.’’



‘’Dobralık onun karakterinde var.’’



Bu şekilde dobra kelimesini pek çok yerde kullanabilir ve farklı anlamları üzerinden değerlendirebilirsiniz.